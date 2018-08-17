Hasret bitiyor! – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Hasret bitiyor!

    Hasret bitiyor!

    ’in son şampiyonu , 99 gün sonra Stadı’nda maça çıkıyor. Aslan, karşısında müthiş seyircisiyle gövde gösterisine hazırlanıyor.

    'in açılış maçını Ankaragücü'ne karşı deplasmanda yapan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, 99 gün sonra yuvasına dönüyor. Stadı'ndaki son maçını 12 Mayıs 2018'de Yeni 'ya karşı oynayan G.Saray, o müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Geçen sezon evinde oynadığı 17 maçın 16'sını kazanıp, 1 beraberlik alarak şampiyonluğa koşan Cimbom, bıraktığı yerden devam etmek istiyor. İç sahada yenilmezlik serisi 19 maç olan G.Saray, pazar günü saat 21.45'te oynanacak maçını iple çekiyor. Taraftarların hasretle beklediği sarı-kırmızılı takım, ikinci haftayı da galibiyetle kapatarak, iyi başlangıcı sürdürmeyi hedefliyor. Bu karşılaşmada, tribünlerde geçen sezon olduğu gibi teknik direktör 'e büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor.

    GELMEYEN DEVRETSİN!
    Kombine kartlarıyla beraber maçında 40 bin bilet satışı yapan 'da hedef kapalı gişe. Sarı-kırmızılı yöneticiler, kombinesi olup da maça gelemeyecek taraftarların biletlerini devretmesini istiyor. İdareciler, satışta bulunan biletlerin satılmasını da dört gözle bekliyor.
    1. 17.8.2018
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