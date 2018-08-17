Hasret bitiyor!
Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, 99 gün sonra Türk Telekom Stadı’nda maça çıkıyor. Aslan, Göztepe karşısında müthiş seyircisiyle gövde gösterisine hazırlanıyor.
GELMEYEN DEVRETSİN!
Kombine kartlarıyla beraber Göztepe maçında 40 bin bilet satışı yapan Galatasaray'da hedef kapalı gişe. Sarı-kırmızılı yöneticiler, kombinesi olup da maça gelemeyecek taraftarların biletlerini devretmesini istiyor. İdareciler, satışta bulunan biletlerin satılmasını da dört gözle bekliyor.
- 17.8.2018
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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