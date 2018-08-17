Garry kabusu – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Garry kabusu

    Garry kabusu
    Aslan'da şoku yaşanıyor... Kulüpten yapılan açıklamada, sağ uyluk arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen 27 yaşındaki oyuncunun, tedavisine başlandığı belirtildi. Dün akşamki idmana çıkmayan Rodrigues'in forma giyme şansı az.
    1. 17.8.2018
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