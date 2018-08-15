Jason Denayer, G.Saray'a dönmek için bastırıyor... Fakat oyuncunun önündeki en büyük engel Manchester City'nin kendisini kiralamak istememesi. Torino, kiralamak için yaptığı teklifi 'satın alma' olarak değiştirince işin rengi de değişti. Daha önce kiralık olarak sadece G.Saray'a gelmek isteyen Denayer'ın, Torino gitmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.