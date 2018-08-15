Torino yolcusu
Jason Denayer, G.Saray'a dönmek için bastırıyor...
Jason Denayer, G.Saray'a dönmek için bastırıyor... Fakat oyuncunun önündeki en büyük engel Manchester City'nin kendisini kiralamak istememesi. Torino, kiralamak için yaptığı teklifi 'satın alma' olarak değiştirince işin rengi de değişti. Daha önce kiralık olarak sadece G.Saray'a gelmek isteyen Denayer'ın, Torino gitmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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