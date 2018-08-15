Torino yolcusu – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    yolcusu

    <a href="/index/torino?id=bce6d3c5-05c5-4d48-8038-2df2d0629b9e" class="" rel="tag">Torino</a> yolcusu

    , G.Saray'a dönmek için bastırıyor...

    , G.Saray'a dönmek için bastırıyor... Fakat oyuncunun önündeki en büyük engel 'nin kendisini kiralamak istememesi. , kiralamak için yaptığı teklifi 'satın alma' olarak değiştirince işin rengi de değişti. Daha önce kiralık olarak sadece G.Saray'a gelmek isteyen Denayer'ın, gitmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.

    1. 15.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN