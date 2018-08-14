PFDK'dan sezonun ilk cezası Galatasaray'a – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    PFDK'dan sezonun ilk cezası 'a

    PFDK'dan sezonun ilk cezası <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a

    PFDK, Süper Kupa maçında meydana gelen saha olayları nedeniyle 'a 70 bin TL para cezası verdi.

    (PFDK), 'a TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 70 bin TL para cezası verdi.

    Kurulun kararı şöyle;
    "'nun 14.08.2018 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
    A.Ş.'nin 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir

    1. 14.8.2018 15:56
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