PFDK'dan sezonun ilk cezası Galatasaray'a
PFDK, Süper Kupa maçında meydana gelen saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 70 bin TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 70 bin TL para cezası verdi.
Kurulun kararı şöyle;
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14.08.2018 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş.'nin 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir
- 14.8.2018 15:56
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Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam
Toplam 3
Yorum
bjk b36 ve linz maçlarında kaleye top gelmedi ki. aksihar maçında bir tane top geldi onu da yedi zaten. fabri olsaydı belki o golü bile yemezdi.
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 1
Yorum
Ahmet Yasin Ünal Hoca şampiyonluk yaşamak için mağlubiyeti, hatta beraberliği kabullenmeyen oyunculara ihtiyaç var. bütün oyucuların kaybetmeye alışmış.
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Feghouli ayrılmak istemiyor
Toplam 8
Yorum
FUTBOL USA MENAJER VE DURSUN KAZIGI ADAM ANKARAYA OTEL DIKTI GS VURGUNUNDAN
PFDK'dan sezonun ilk cezası Galatasaray'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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