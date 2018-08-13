Galatasaray, uzun zamandır takviye yapmak istediği 8 numara pozisyonu için gözünü Manchester City'nin genç orta sahası Douglas Luiz'e çevirdi.

Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sene şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesi kadrodaki eksikleri gidermeye çalışıyor. Stoper, 8 numara ve forvet pozisyonu için arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekip, Jason Denayer'i de kiralamak istediği Manchester City'den bir oyuncuyu daha gözüne kestirdi.

Manchester City'nin geçtiğimiz yazan 12 milyon € karşılığında Vasco da Gama'dan kadrosuna kattığı yaşındaki Douglas Luiz'i kiralamak isteyen aslan, genç oyuncunun İngiltere Premier Lig'de oynamak için çalışma izni alamamış olmasını koz olarak kullanmak istiyor.

DOUGLAS LUİZ KİMDİR?

Futbola Vasco da Gama altyapısında başlayan 1998 doğumlu orta saha, 2017 yazında 12 milyon Euro karşılığında Manchester City'e transfer oldu. Alınır alınmaz İspanya'nın Girona FC ekibine kiralanan genç oyuncu, Katalan ekibiyle geçtiğimiz sezon La Liga'da 15 maça çıkarken 2 gol atma başarısı gösterdi.

Douglas Luiz'in İngiltere Premier Lig'de oynamak için çalışma izni alamamasının ardından Manchester City çalıştırıcı Guardiola; "Douglas adına hayal kırıklığına uğramış ve oldukça üzgün bir vaziyetteyim. Kamp dönemi boyuncu birçok olağanüstü şey ortaya koymuştu. Daha çok süre bulup, çalışma izni alabilmesi için onu tekrar kiraya göndermek zorundayız. Halbuki bu sene as takımda yer bulabilirdi." açıklamalarında bulunmuştu.

OYUNUN İKİ YÖNÜNE HAKİM

Brezilyalı genç yıldız, oyunun iki yönüne yaptığı katkı ve teknik kapasitesi ile öne çıkan bir oyun yapısına sahip. Ortalama üstü oyun görüşü, kaliteli fiziği ve sürekli golü arıyor oluşu genç orta sahanın öne çıkan diğer özellikleri.