Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
Sarı kırmızılı ekip, Manchester City'nin genç orta sahası Douglas Luiz'in kiralamak için zemin yokluyor.
Galatasaray, uzun zamandır takviye yapmak istediği 8 numara pozisyonu için gözünü Manchester City'nin genç orta sahası Douglas Luiz'e çevirdi.
Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sene şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesi kadrodaki eksikleri gidermeye çalışıyor. Stoper, 8 numara ve forvet pozisyonu için arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekip, Jason Denayer'i de kiralamak istediği Manchester City'den bir oyuncuyu daha gözüne kestirdi.
Manchester City'nin geçtiğimiz yazan 12 milyon € karşılığında Vasco da Gama'dan kadrosuna kattığı yaşındaki Douglas Luiz'i kiralamak isteyen aslan, genç oyuncunun İngiltere Premier Lig'de oynamak için çalışma izni alamamış olmasını koz olarak kullanmak istiyor.
DOUGLAS LUİZ KİMDİR?
Futbola Vasco da Gama altyapısında başlayan 1998 doğumlu orta saha, 2017 yazında 12 milyon Euro karşılığında Manchester City'e transfer oldu. Alınır alınmaz İspanya'nın Girona FC ekibine kiralanan genç oyuncu, Katalan ekibiyle geçtiğimiz sezon La Liga'da 15 maça çıkarken 2 gol atma başarısı gösterdi.
Douglas Luiz'in İngiltere Premier Lig'de oynamak için çalışma izni alamamasının ardından Manchester City çalıştırıcı Guardiola; "Douglas adına hayal kırıklığına uğramış ve oldukça üzgün bir vaziyetteyim. Kamp dönemi boyuncu birçok olağanüstü şey ortaya koymuştu. Daha çok süre bulup, çalışma izni alabilmesi için onu tekrar kiraya göndermek zorundayız. Halbuki bu sene as takımda yer bulabilirdi." açıklamalarında bulunmuştu.
OYUNUN İKİ YÖNÜNE HAKİM
Brezilyalı genç yıldız, oyunun iki yönüne yaptığı katkı ve teknik kapasitesi ile öne çıkan bir oyun yapısına sahip. Ortalama üstü oyun görüşü, kaliteli fiziği ve sürekli golü arıyor oluşu genç orta sahanın öne çıkan diğer özellikleri.
- 13.8.2018 12:00
- Güncelleme: 13.8.2018 13:07
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Daha ligin başı"
Toplam 3
Yorum
sabır 90 dakika nasıl sabrettin yusuf a
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Tatile devam; kayıp Fırtına! Medipol Başakşehir 2-0 Trabzonspor maç sonucu
Toplam 5
Yorum
90 dakika kötü olan bir orta saha yusuf, keza abdülkadir, sosa biraz nasıl sabreder hoca, defansa gelen iyiydi yeni geleceklerle şu an oyanayandan dah
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 6
Yorum
murat lig başlamış kupa gitmiş transfer yapacağız acele etmeyin lig bitsin
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