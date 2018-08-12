Galatasaray'da son bomba Konstantinos Mitroglou – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    'da son bomba Konstantinos Mitroglou

    Galatasaray'da son bomba Konstantinos Mitroglou

    Listesinde birçok golcü bulunan için dün bir iddia ortaya atıldı.

    Listesinde birçok golcü bulunan için dün bir iddia ortaya atıldı. Hücuma Gomis'in dışında bir golcü daha alma konusunda ısrarcı olan sarı-kırmızılıların forması giyen Konstantinos Mitroglou ile temasa geçtiği ileri sürüldü. Fransız ekibinin görüşme halinde olduğu Aboubakar'ı kadrosuna katması halinde 30 yaşındaki Yunan yıldızı, Galatasaray'a kiralayacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 30 resmi maçta forma giyen Mitroglou, 13 gol attı, 1 de asist yaptı.

    1. 12.8.2018
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