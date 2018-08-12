Galatasaray'da son bomba Konstantinos Mitroglou
Listesinde birçok golcü bulunan Galatasaray için dün bir iddia ortaya atıldı.
Listesinde birçok golcü bulunan Galatasaray için dün bir iddia ortaya atıldı. Hücuma Gomis'in dışında bir golcü daha alma konusunda ısrarcı olan sarı-kırmızılıların Marsilya forması giyen Konstantinos Mitroglou ile temasa geçtiği ileri sürüldü. Fransız ekibinin görüşme halinde olduğu Aboubakar'ı kadrosuna katması halinde 30 yaşındaki Yunan yıldızı, Galatasaray'a kiralayacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 30 resmi maçta forma giyen Mitroglou, 13 gol attı, 1 de asist yaptı.
- 12.8.2018
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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