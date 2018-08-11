Son şampiyon galibiyetle başladı! Ankaragücü 1-3 Galatasaray maç sonucu

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2018-19 sezonunu da galibiyetle açtı. Başkent deplasmanında sezonun yeni ekibi Ankaragücü'ne konuk olan sarı-kırmızılı takım, Akhisar'a karşı kaybettiği Süper Kupa'nın ardından mutlak zafer için sahaya çıktı. Ancak daha 7. dakikada El Kabir'in golüyle geriye düştü. Bu gol aynı zamanda sezonun ilk golü oldu. Fazla pozisyon bulamasa da rakibine göre daha atak oynayan sarı-kırmızılı takım, 21'de Serdar Aziz'in kafa golüyle skoru eşitledi.





KAPANIŞ EREN DERDİYOK'TAN

Bozuk zeminde iki takım da pas yapmakta zorlanırken, 30'da A.Gücü ceza alanına kesilen ortaya ters bir kafa vuruşu yapan Bakary Kone, kendi kalesine gol atıp G.Saray'ı 2-1 öne geçirdi. İkinci 45 dakika karşılıklı ataklarla geçti. Maçın böyle biteceği düşünülürken, 90+2'de sahneye çıkan Eren durumu 3-1'e getirdi. Geçen sezonu ligde üst üste 6. galibiyetle bitiren Aslan, yeni sezona da 3 puanla 'merhaba' dedi; kaldığı yerden devam etti.



SAMURAY DÖNDÜ

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Nagatomo ilk 11'de başladı. Japon sol bek oldukça başarılı bir maç çıkardı ve üç puana büyük katkı sağladı.