Terim için geldim
G.Saray Dergisi’ne konuşan Onyekuru, “Menajerim teklifi getirince taraftarı ve teknik direktörü düşündüm. Fatih Terim’le çalışmak için buraya geldim” dedi
ÖNEMLİ BİR ADIM OLDU
Onyekuru, geliş sürecini şu sözlerle anlattı: "Uzun bir tedavi döneminden çıkmıştım. Menajerim, bana Türkiye'den teklif olduğunu söyledi. G.Saray'ın ilgisinin olduğunu ifade etti ve bunun benim için güzel bir adım olabileceğini söyledi. Benim düşündüğüm ilk şey taraftarlar ve teknik direktör oldu. Fatih Terim gibi tecrübeli, genç oyunculara önem veren ve kendisinden çok şey öğrenebileceğim bir hocayla çalışmanın önemli olacağını düşündüm. Terim için geldim."
BANA GÜVEN VERIYOR
Onyekuru: "Terim benden inisiyatif almamı istiyor. Bana güven veriyor, bu herkesin istediği ve hissettiği bir şey. Herkes bana yardım ediyor."
OYUN TARZI TAM BENLİK
Onyekuru Galatasaray'ın oyun tarzının kendisine uygun olduğunu aktardı. Nijeryalı yıldız, "Oyun tarzımız kendimi en faydalı hissettiğim gibi. Anderlecht'te zaman zaman bek gibi oynuyordum. Burada kendi oyunum isteniyor" dedi.
O, HERKESE BABALIK YAPIYOR
Henry Onyekuru, G.Saray'a uyum sürecini kolay atlattığını aktardı. Nijeryalı yıldız, "Fatih Terim, buradaki herkes için bir baba figürü. Buraya ilk geldiğim anda antrenmanı durdurdu ve beni işaret edip herkesle tanıştırdı. Tüm arkadaşlarım bana çok sıcak davrandı. Çabuk alıştım" ifadelerini kullandı.
FİZİK OLARAK HAZIRIM
Nijeryalı ?Onyekuru, fiziksel durumunun kötü olmadığına değinerek, "Geldiğimde de çok kötü değildim. Evde çalışıyordum, bazı maçlar yaptım ama yüzde 100 de değildim. Şimdi adım adım ilerliyorum. Terim de zaten adım adım ilerlememi söylüyor" diye konuştu
- 10.8.2018
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Toplam 1
Yorum
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Yorum
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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