Terim için geldim – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Terim için geldim

    Terim için geldim

    G.Saray Dergisi’ne konuşan Onyekuru, “Menajerim teklifi getirince taraftarı ve teknik direktörü düşündüm. ’le çalışmak için buraya geldim” dedi

    G.Saray'ın, Everton'dan kiraladığı , kulüp dergisine konuştu. 21 yaşındaki Nijeryalı, ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinden teklifler olmasına rağmen G.Saray'ı seçtiğini belirtti. Onyekuru, "'dayken G.Saray'ı biliyordum. Gelmeden önce de G.Saray taraftarının ne kadar muhteşem olduğunu biliyordum. Hatta bir gün Belçika'da bir kebapçı, 'Senin gelecekte, 'da oynamanı çok isterim' demişti" diye konuştu.

    ÖNEMLİ BİR ADIM OLDU
    Onyekuru, geliş sürecini şu sözlerle anlattı: "Uzun bir tedavi döneminden çıkmıştım. Menajerim, bana 'den teklif olduğunu söyledi. G.Saray'ın ilgisinin olduğunu ifade etti ve bunun benim için güzel bir olabileceğini söyledi. Benim düşündüğüm ilk şey taraftarlar ve oldu. gibi tecrübeli, genç oyunculara önem veren ve kendisinden çok şey öğrenebileceğim bir hocayla çalışmanın olacağını düşündüm. Terim için geldim."

    BANA GÜVEN VERIYOR
    Onyekuru: "Terim benden inisiyatif almamı istiyor. Bana güven veriyor, bu herkesin istediği ve hissettiği bir şey. Herkes bana yardım ediyor."

    OYUN TARZI TAM BENLİK
    Onyekuru Galatasaray'ın tarzının kendisine uygun olduğunu aktardı. Nijeryalı yıldız, "Oyun tarzımız kendimi en faydalı hissettiğim gibi. Anderlecht'te zaman zaman bek gibi oynuyordum. Burada kendi oyunum isteniyor" dedi.

    O, HERKESE BABALIK YAPIYOR
    Henry Onyekuru, G.Saray'a uyum sürecini kolay atlattığını aktardı. Nijeryalı yıldız, "Fatih Terim, buradaki herkes için bir baba figürü. Buraya ilk geldiğim anda antrenmanı durdurdu ve beni işaret edip herkesle tanıştırdı. Tüm arkadaşlarım bana çok sıcak davrandı. Çabuk alıştım" ifadelerini kullandı.

    FİZİK OLARAK HAZIRIM
    Nijeryalı ?Onyekuru, fiziksel durumunun kötü olmadığına değinerek, "Geldiğimde de çok kötü değildim. Evde çalışıyordum, bazı maçlar yaptım ama yüzde 100 de değildim. Şimdi adım adım ilerliyorum. Terim de zaten adım adım ilerlememi söylüyor" diye konuştu
    1. 10.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim için geldim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN