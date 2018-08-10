Galatasaray'da 4 değişiklik – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'da 4 değişiklik

    Galatasaray'da 4 değişiklik

    Spor Toto 'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında , son şampiyon 'ı konuk etti.

    Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.

    İki takım otobüsünün de trafiğe takılıp stada geç ulaşmaları nedeniyle müsabaka, 12 dakika geç başladı.

    MKE ANKARAGÜCÜ 2 BİN 311 GÜN SONRA SÜPER LİG'DE
    , 6 sezon aradan sonra yeniden yer aldığı 'de ilk maçına karşısında çıktı.

    Süper Lig hasretini 2 bin 311 gün sonra dindiren sarı-lacivertliler, yenilenmiş kadrosuyla Osmanlı Stadı'ndaki ilk maçta taraftarlarına "Merhaba" dedi.

    Başkent ekibi, sahaya geçen sezona göre 8 yeni oyuncuyla çıktı. Sarı-lacivertlilerde Erdem Özgenç, Arif Morkaya ve İlhan Parlak dışındaki tüm oyuncular, Süper Lig'e yükselmenin ardından takımın kadrosuna katıldı.

    MKE Ankaragücü'nde sakatlıkları süren Alihan Kubalas ve Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

    Taraflar, Süper Lig'de en son başkent temsilcisinin küme düştüğü 2011-2012 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, Ankara'da müsabakada başkent ekibini 3-0 mağlup etmişti.

    İki takım futbolcuları sahaya üzerinde " Sezonu'nda Tüm Takımlarımıza Başarılar Dileriz" yazılı pankartla çıktı.

    GALATASARAY'DA 4 DEĞİŞİKLİK
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor ile oynanan TFF maçına göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

    Deneyimli teknik adam, Akhisarspor maçında görev verdiği Martin Linnes, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'i yedek kulübesinde oturttu.

    Bu oyuncuların Mariano Filho, , Henry Onyekuru ve ilk 11'de görev yaptı.

    TRİBÜNLER BÜYÜK BÖLÜMÜ DOLDU
    MKE Ankaragücü taraftarları, ligin ilk karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

    Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerin büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek oldu.

    Galatasaray taraftarları ise Osmanlı Stadı'nda kendilerine ayrılan misafir tribününü tamamen doldurdu.

    1. 10.8.2018 22:51
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