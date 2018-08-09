Süper Lig'in "en değerlisi" Galatasaray
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'in "en değerlisi"

    Süper Lig'in "en değerlisi" Galatasaray

    Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre 2018-2019 sezonunda toplam 598 milyon değerinde oyuncunun mücadele edeceği 'in en pahalı kadrosu son şampiyon 'da bulunuyor

    Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bulundurduğu futbolcuların toplam değeri 84,5 milyon olarak gösterilirken, ikinci sırada 79 milyon avro kadro değeriyle yer aldı.'in en pahalı oyuncuları sıralamasında Fenerbahçe'den 15 milyon avro değerleriyle zirvede

    Spor Toto Süper Lig'in yarın başlayacak 2018-2019 sezonunda mücadele edecek 18 takımda forma giyen futbolcuların toplam tahmini piyasa değeri 598 milyon avroyu bulurken, kadrosu en pahalı ekip oldu. En değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde ise Fenerbahçe'den Andre Ayew yer aldı.

    Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, yeni sezon öncesi Süper Lig'de yer alan takımların kadro değerleri sıralamasında, son şampiyon Galatasaray 84,5 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendisine yer buldu.

    Sarı-kırmızılı takımın ardından, 79 milyon avro kadro değeriyle Fenerbahçe ikinci sırada gösterildi. Geçen sezon öncesinde 119,6 milyon avro değeriyle en pahalı kadroya sahip olan ise 70,1 milyon avroluk değeriyle üçüncü sıraya geriledi.

    Ligin piyasa değeri en düşük gösterilen ekibi ise 10,68 milyon avro takım bedeliyle yeniden Süper Lig'e dönen oldu.

    Takım sıralaması

    Toplam 598 milyon avro kadro değeri gösterilen Süper Lig'in takım sıralaması şöyle oluştu:

    Sıra Takım Değeri (milyon avro)
    1 Galatasaray 84,5
    2 Fenerbahçe 79
    3 Beşiktaş 70,1
    4 Medipol Başakşehir 53,3
    5 Trabzonspor 47,95
    6 Bursaspor 28,4
    7 Atiker Konyaspor 28,38
    8 Alanyaspor 26,7
    9 Kayserispor 22,85
    10 Göztepe 21,65
    11 Yeni Malatyaspor 20,45
    12 Çaykur Rizespor 20
    13 Demir Grup Sivasspor 18,98
    14 Kasımpaşa 18,4
    15 Akhisarspor 18,08
    16 Antalyaspor 16,6
    17 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 12,08
    18 MKE Ankaragücü 10,68

    En değerli oyuncu listesi

    Transfermarkt'ın değerlendirmesinde Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 15 milyon avro bedelle Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Ganalı futbolcu Andre Ayew gösterildi.

    Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Ayew'i 12 milyon avro değerle Fenerbahçeli de Paula, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu izledi. Yusuf, Türk futbolcular içinde en değerli isim olarak ön plana çıktı.

    Bu sezon ligde ter dökecek en değerli ilk 21 oyuncu sıralamasında Galatasaray'dan 8 futbolcu yer aldı. Bu listede Beşiktaş'tan 5, Fenerbahçe'den 3, 'dan 2, , ve 'dan ise birer futbolcu bulundu.

    En değerli futbolcular

    Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de sezonun piyasa değeri en yüksek oyuncuları şunlar:

    Sıra Futbolcu Takımı Değeri (milyon avro)
    1 Andre Ayew Fenerbahçe 15
    2 Giuliano Victor de Paula Fenerbahçe 12
    Domagoj Vida Beşiktaş 12
    Yusuf Yazıcı Trabzonspor 12
    5 Henry Onyekuru Galatasaray 10
    Edin Visca Medipol Başakşehir 10
    7 Josef de Souza Fenerbahçe 9
    8 Garry Rodrigues Galatasaray 8
    Abdülkadir Ömür Trabzonspor 8
    Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 8
    Maicon Roque Galatasaray 8
    12 Sofiane Feghouli Galatasaray 7,5
    Tolgay Arslan Beşiktaş 7,5
    14 Younes Belhanda Galatasaray 7
    15 Fernando Muslera Galatasaray 6
    Ryan Babel Beşiktaş 6
    17 Fernando Reges Galatasaray 5,75
    18 Emre Akbaba Alanyaspor 5,5
    19 Gary Medel Beşiktaş 5
    20 Bafetimbi Gomis Galatasaray 4,5
    Trezeguet Kasımpaşa 4,5
    1. 9.8.2018 12:09
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