Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bulundurduğu futbolcuların toplam değeri 84,5 milyon avro olarak gösterilirken, ikinci sırada 79 milyon avro kadro değeriyle Fenerbahçe yer aldı. Süper Lig 'in en pahalı oyuncuları sıralamasında Fenerbahçe'den Andre Ayew 15 milyon avro değerleriyle zirvede

Spor Toto Süper Lig'in yarın başlayacak 2018-2019 sezonunda mücadele edecek 18 takımda forma giyen futbolcuların toplam tahmini piyasa değeri 598 milyon avroyu bulurken, kadrosu en pahalı ekip Galatasaray oldu. En değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde ise Fenerbahçe'den Andre Ayew yer aldı.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, yeni sezon öncesi Süper Lig'de yer alan takımların kadro değerleri sıralamasında, son şampiyon Galatasaray 84,5 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendisine yer buldu.

Sarı-kırmızılı takımın ardından, 79 milyon avro kadro değeriyle Fenerbahçe ikinci sırada gösterildi. Geçen sezon öncesinde 119,6 milyon avro değeriyle en pahalı kadroya sahip olan Beşiktaş ise 70,1 milyon avroluk değeriyle üçüncü sıraya geriledi.

Ligin piyasa değeri en düşük gösterilen ekibi ise 10,68 milyon avro takım bedeliyle yeniden Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü oldu.

Takım sıralaması

Toplam 598 milyon avro kadro değeri gösterilen Süper Lig'in takım sıralaması şöyle oluştu:

Sıra Takım Değeri (milyon avro) 1 Galatasaray 84,5 2 Fenerbahçe 79 3 Beşiktaş 70,1 4 Medipol Başakşehir 53,3 5 Trabzonspor 47,95 6 Bursaspor 28,4 7 Atiker Konyaspor 28,38 8 Alanyaspor 26,7 9 Kayserispor 22,85 10 Göztepe 21,65 11 Yeni Malatyaspor 20,45 12 Çaykur Rizespor 20 13 Demir Grup Sivasspor 18,98 14 Kasımpaşa 18,4 15 Akhisarspor 18,08 16 Antalyaspor 16,6 17 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 12,08 18 MKE Ankaragücü 10,68

En değerli oyuncu listesi

Transfermarkt'ın değerlendirmesinde Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 15 milyon avro bedelle Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Ganalı futbolcu Andre Ayew gösterildi.

Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Ayew'i 12 milyon avro değerle Fenerbahçeli Giuliano Victor de Paula, Beşiktaşlı Domagoj Vida ve Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı izledi. Yusuf, Türk futbolcular içinde en değerli isim olarak ön plana çıktı.

Bu sezon ligde ter dökecek en değerli ilk 21 oyuncu sıralamasında Galatasaray'dan 8 futbolcu yer aldı. Bu listede Beşiktaş'tan 5, Fenerbahçe'den 3, Trabzonspor'dan 2, Medipol Başakşehir, Alanyaspor ve Kasımpaşa'dan ise birer futbolcu bulundu.

En değerli futbolcular

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de sezonun piyasa değeri en yüksek oyuncuları şunlar: