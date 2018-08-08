Cimbom kazanarak açıyor
Aslan, geride kalan 60 sezonun ilk hafta maçlarında 41 galibiyet almayı başardı.
EN FARKLISI 4-0
G.Saray, bugüne kadar yaptığı ilk hafta maçlarında en fazla 4 farklı galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar 1964-65'te Feriköy'ü, 1983-84'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de Çaykur Rizespor'u 4-0 devirdi.
20 YIL SONRA
G.Saray ile MKE Ankaragücü, 20 sezon aradan sonra Süper Lig'de ilk haftada karşılaşacak. Ankara ekibiyle ilk ve son kez 1997-98 sezonunun ilk haftasında karşılaşan Cimbom, maçı 0-0 berabere tamamlamıştı. Sarı-kırmızılıların başında o sezon bulunan Fatih Terim, şampiyonluğu kazanmıştı.
10 MAÇIN 6'SINI ALDI
Ankaragücü ile son maçını 25 Ocak 2012'de yapan G.Saray, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Cimbom o sezon Fatih Terim'le şampiyon olurken, Ankaragücü küme düşmüştü. İki takım arasında yapılan son 10 karşılaşmadan 6'sını G.Saray, 3'ünü Ankaragücü kazandı, 1 maç ise berabere bitti.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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