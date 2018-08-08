Cimbom kazanarak açıyor – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    kazanarak açıyor

    <a href="/index/cimbom?id=e3e51eb5-5959-420a-9bf7-97db02d11cf5" class="" rel="tag">Cimbom</a> kazanarak açıyor

    , geride kalan 60 sezonun ilk hafta maçlarında 41 galibiyet almayı başardı.

    Rakiplerine ilk haftada 11 kez yenilen G.Saray, 8 de beraberlik aldı. söz konusu maçların 52'sinde gol atarken, 8'inde suskun kaldı. Sarı-kırmızılılar, son 20 sezonda sadece 2011-12'de 2-0 kaybettiği BB maçında gol atamadan lige başladı. G.Saray, ilk hafta deplasmanda yaptığı 23 maçın, 11'ini kazandı, 7'sini yitirdi ve 5'inde berabere kaldı. Geçen sezon deplasmandaki maçlarda zorlanan G.Saray'da teknik heyet, sezona nasıl başlanırsa öyle gideceğini düşünüyor ve ilk lig maçına çok önem veriyor. , başkentte galibiyet almak için büyük savaş verecek.

    EN FARKLISI 4-0
    G.Saray, bugüne kadar yaptığı ilk hafta maçlarında en fazla 4 farklı galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar 1964-65'te Feriköy'ü, 1983-84'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de 'u 4-0 devirdi.

    20 YIL SONRA
    G.Saray ile MKE , 20 sezon aradan sonra 'de ilk haftada karşılaşacak. Ankara ekibiyle ilk ve son kez 1997-98 sezonunun ilk haftasında karşılaşan , maçı 0-0 berabere tamamlamıştı. Sarı-kırmızılıların başında o sezon bulunan , şampiyonluğu kazanmıştı.

    10 MAÇIN 6'SINI ALDI
    ile son maçını 25 Ocak 2012'de yapan G.Saray, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Cimbom o sezon 'le şampiyon olurken, Ankaragücü küme düşmüştü. İki takım arasında yapılan son 10 karşılaşmadan 6'sını G.Saray, 3'ünü Ankaragücü kazandı, 1 maç ise berabere bitti.
    1. 8.8.2018
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