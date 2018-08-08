Aslanlar ölmez bazen dinlenir – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ölmez bazen dinlenir

    Aslanlar ölmez bazen dinlenir

    Cimbom'da hedef isim haline gelen Bafetimbi , eleştirilere kulağını tıkayıp bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

    Çektiği videolarla taraftara, "Buradayım" mesajı veren 32 yaşındaki golcü, son video paylaşımının üstüne, " ölmez, sadece bazen durup dinlenir" notunu düştü. 'in hazırlık maçlarında ve finalindeki savruk görüntüsü büyük tepki çekmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gomis'in videosu için şu yorumları yaptı:

    -"Fitness çalıştığın kadar penaltı çalışsaydın hepsini atardın!"
    -"Sen eskiye dön, biz deliye."
    -"Belli, zammı kapmış..."
    1. 8.8.2018
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