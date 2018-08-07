Galatasaray'da Nagatomo'nun tedavisine başlandı
Galatasaray Kulübü, sarı kırmızılı futbolcu Yuto Nagatomo'nun tedavisine başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımın Akhisarspor ile oynadığı TFF Süper Kupa müsabakasında sakatlanarak yerini Lionel Carole'e bırakan Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun sakatlık durumu ile ilgili kulüp tarafından bir açıklama yayımlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilen Nagatomo'nun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının 102'nci dakikasında sağ üst ön adale grubunda ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen oyuncumuz Yuto Nagatomo'nun bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu, ilgili adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
- 7.8.2018 19:30
- Güncelleme: 8.8.2018 01:57
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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