Galatasaray'da Nagatomo'nun tedavisine başlandı – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'da Nagatomo'nun tedavisine başlandı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Nagatomo'nun tedavisine başlandı

    Kulübü, sarı kırmızılı futbolcu 'nun tedavisine başlandığını açıkladı.

    Sarı-kırmızılı takımın Akhisarspor ile oynadığı TFF müsabakasında sakatlanarak yerini Lionel Carole'e bırakan Japon futbolcu 'nun sakatlık durumu ile ilgili kulüp tarafından bir açıklama yayımlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilen Nagatomo'nun tedavisine başlandığı kaydedildi.

    Kulübü'nün internet sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Akhisarspor ile oynanan TFF maçının 102'nci dakikasında sağ üst ön adale grubunda ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen oyuncumuz 'nun bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu, ilgili adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

    1. 7.8.2018 19:30
    2. Güncelleme: 8.8.2018 01:57
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