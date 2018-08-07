Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray, Süper Kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Hukuk Müşavirliği'nce 07.08.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporu aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 7.8.2018 16:19
- Güncelleme: 7.8.2018 17:52
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
Galatasaray PFDK'ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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