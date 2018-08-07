Galatasaray PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    'ya sevk edildi

    Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

    , maçında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

    sevkleri açıklandı. , Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Finali'nde yaşanan saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimati'nin 52. maddesince PFDK'ya sevk edildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    Hukuk Müşavirliği'nce 07.08.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporu aşağıda belirtilmiştir.

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AKHİSARSPOR TFF müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

    1. 7.8.2018 16:19
    2. Güncelleme: 7.8.2018 17:52
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