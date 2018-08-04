Ahmed Musa sarı-lacivert! – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    sarı-lacivert!

    Ahmed Musa sarı-lacivert!
    Yöneticilerin uzun süre sarı-kırmızılı formayı giydirmek için uğraştığı , 'ın sarı-lacivertli ekibi Al Nassr ile anlaşmaya vardı. 4 yıllık sözleşme imzalandı. Suudi kulübü, bu transfer için Leicester City'ye 14.8 milyon pound bonservis bedeli ödeyecek.
    1. 4.8.2018
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