Galatasaray'da 17 sezon geçiren Sabri Sarıoğlu, geçen yıl Göztepe'nin yolunu tutmuştu. İzmir ekibi ile sezon öncesi yollarını ayıran tecrübeli futbolcu, Katar ve Çin'den gelen teklifleri reddetti. 34 yaşındaki oyuncunun eşinin işi dolayısıyla yurt dışında oynamaya sıcak bakmadığı ve Türkiye'de kalmak istediği öğrenildi.