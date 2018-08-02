Sabri Sarıoğlu gitmek istemiyor – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    gitmek istemiyor

    Sabri Sarıoğlu gitmek istemiyor

    'da 17 sezon geçiren , geçen yıl 'nin yolunu tutmuştu.

    'da 17 sezon geçiren , geçen yıl 'nin yolunu tutmuştu. ekibi ile sezon öncesi yollarını ayıran tecrübeli futbolcu, ve 'den gelen teklifleri reddetti. 34 yaşındaki oyuncunun eşinin işi dolayısıyla yurt dışında oynamaya sıcak bakmadığı ve 'de kalmak istediği öğrenildi.

    1. 2.8.2018
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