Rakipler çoğalıyor – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Rakipler çoğalıyor

    Rakipler çoğalıyor

    Kalınic'in Atletico'ya gidememesi halinde 'nın Milan'da forma şansı bulması oldukça zor olacak.

    Kalınic'in Atletico'ya gidememesi halinde 'nın Milan'da forma şansı bulması oldukça zor olacak. , golcü oyuncunun bir sezon daha yedek kalmak istemediğini söylerken bu durum 'ı da umutlandırıyor. Ancak asıl sıkıntı ise Ander Silva için Wolves'tan sonra ve Monaco'nun da devreye girmesi...

    1. 2.8.2018
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