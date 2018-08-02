Rakipler çoğalıyor

Kalınic'in Atletico'ya gidememesi halinde Andre Silva'nın Milan'da forma şansı bulması oldukça zor olacak. Jorge Mendes, golcü oyuncunun bir sezon daha yedek kalmak istemediğini söylerken bu durum Galatasaray'ı da umutlandırıyor. Ancak asıl sıkıntı ise Ander Silva için Wolves'tan sonra Valencia ve Monaco'nun da devreye girmesi...