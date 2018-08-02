Rakipler çoğalıyor
Kalınic'in Atletico'ya gidememesi halinde Andre Silva'nın Milan'da forma şansı bulması oldukça zor olacak.
Kalınic'in Atletico'ya gidememesi halinde Andre Silva'nın Milan'da forma şansı bulması oldukça zor olacak. Jorge Mendes, golcü oyuncunun bir sezon daha yedek kalmak istemediğini söylerken bu durum Galatasaray'ı da umutlandırıyor. Ancak asıl sıkıntı ise Ander Silva için Wolves'tan sonra Valencia ve Monaco'nun da devreye girmesi...
- 2.8.2018
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Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu
Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te
Toplam 1
Yorum
CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
Yorum
CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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