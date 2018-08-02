Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den İBB Başkanı Uysal'a ziyaret
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Başkanı 'den Başkanı Uysal'a ziyaret

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Başkanı <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>'den <a href="/index/ibb?id=46c3f691-e689-406f-ae0e-a8cb7e8e1ff3" class="" rel="tag">İBB</a> Başkanı Uysal'a ziyaret

    Spor Kulübü Başkanı , 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Büyükşehir Belediye Başkanı ’ı makamında ziyaret etti.

    Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binasında gerçekleşen görüşmede, Başkanı , 'a sırtında '07 ' yazılı Galatarasay formasını hediye etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkanı Mevlüt Uysal, nezaket ziyaretinde Kulübü'nü ve camiasını şampiyon oldukları için tebrik ettiğini söyledi.

    Mevlüt Uysal: "T. T. Stadyumu ile ilgili çözülmesi gereken konuları da konuştuk"


    Görüşmede Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu ile ilgili çözülmesi gereken konuları da konuştuklarını ifade eden Başkan Uysal, " ile ilgili sorunları çözmek görevimiz. Galatasaray Kulübü'ne yeni sezonda da başarılar diliyorum. Tabi sporda asıl olan kaynaştırıcı yönünü ortaya çıkartmak. Sporun topluma verdiği pozitif enerjiyi ortaya koymak" diye konuştu.

    Mustafa Cengiz: "Stadımız ile ilgili sıkıntıları Başkanımız Mevlüt Uysal'a anlattık"


    ise Başkan Mevlüt Uysal'ın dünyanın en değerli incilerinden İstanbul'un başkanı olduğunu belirterek, "Başkan, çok zor bir görevi devraldı ve başarıyla yürütüyor. Kendisine bir İstanbullu olarak başarılı hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun devletin ve milletin bir parçası olduğunu dile getiren Mustafa Cengiz, "Taraftarımızın, seyircilerimizin stadımıza ulaşımı ve maç sonrasındaki dağılımı ile ilgili sıkıntıları Başkanımız Mevlüt Uysal'a anlattık. Sağ olsun kendisi hemen talimat verdi. İnşallah en kısa sürede taraftarımızın stadımıza güven içinde geliş gidişi sağlanacaktır. Sevgili Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah adil, dürüst ve sağlıklı bir futbol sezonu olur" şeklinde konuştu.

    1. 2.8.2018 15:57
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