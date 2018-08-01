Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Galatasaray geçen sezon Bandırmaspor'a giden ve sözleşmesinde geri dönüş opsiyonu bulunan Birhan Vatansever ile 4 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk olarak Cesare Prandelli'nin teknik direktörlük yaptığı dönemde yaz kampına dahil edilmişti. Birhan, 2016'da da Jan Olde Riekerink tarafından yine yeni sezon öncesi kampına götürülmüştü.





Birhan Vatansever Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçından bir fotoğraf



BİRHAN VATANSEVER 2011'DE GALATASARAY ALTYAPISINA GİRDİ

2011 yılında Galatasaray altyapısına giren Birhan, 2015 yılına kadar sarı-kırmızılıların çeşitli yaş gruplarında forma giymişti. 2015-16 sezonunda Bergama Belediyesi'ne kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2017'de Bandırmaspor'a bonservissiz olarak imza atmıştı. 2. Lig'de 33 maça çıkan futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetmişti.

21 yaşındaki orta saha, ilk olarak Cesare Prandelli'nin teknik direktörlük yaptığı dönemde yaz kampına dahil edilmişti. Birhan, 2016'da da Jan Olde Riekerink tarafından yine yeni sezon öncesi kampına götürülmüştü.

Birhan, Galatasaary'ın 4. transferi oldu. Galatasaray daha önce Muğdat Çelik, Yuto Nagatomo, Henry Onyekuru'yu transfer etmişti. Sarı-kırmızılılar, iç transferde ise Ryan Donk'la sözleşme yenilemişti.





Birhan Vatansever'in antrenman fotoğrafı



BİRHAN VATANSEVER KİMDİR? BİRHAN KAÇ YAŞINDA?

Galatasaray, Bandırmaspor'da forma giyen eski futbolcusu Birhan Vatansever'le 4 yıllık anlaşma sağladı. Anlaşma sonrası sporseverler Birhan Vatansever kimdir, kaç yaşında? sorularına cevap aramaya başladı. İşte; Birhan Vatansever ile ilgili merak edilenler...

Bir zamanlar Galatasaray altyapısında forma giyen Birhan Vatansever, Bandırmaspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Transfer haberi sonrası sporseverler Birhan Vatansever kimdir, kaç yaşında? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Birhan Vatansever ile ilgili merak edilenler...

BİRHAN VATANSEVER HANGİ MAÇLARDA OYNADI?

Birhan Vatansever 25 Nisan 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk futbolcu. Galatasaray takımında görev yaptı. 1997 yılında İstanbul'da doğan oyuncu futbola Egemen Korkmaz, Volkan Demirel ve Servet Çetin'i yetiştiren ve bir zamanlar Semih Kaya'nın kaptanı olduğu Kartalspor'da başladı. 2008 yılına kadar burada oynayan oyuncu 2008'de Galatasaray altyapısının dikkatini çekti ve bu takıma transfer oldu. Altyapıının tüm kategorilerinde oynayan futbolcu, 2013 yılında Galatasaray U-19 takımına yükseldi ve bu takımla gençler Şampiyonlar Ligi'nde 7 numaralı formasıyla 3 maçta mücadele etti.



CESARE PRANDELLI BİRHAN VATANSEVER'İ A TAKIMA ALMIŞTI

2013-14 sezonunda U-19 takımı ile 16, U-17 takımı ile 5 maça çıkan Birhan Vatansever, 1 de gol attı. U-19 takımı ile şampiyonluk yaşayan Birhan, 2014-15 transfer dönemi öncesinde Cesare Prandelli'nin takımın başına gelmesiyle A Takıma alındı. Vorwarts Steyr ile oynanan hazırlık maçında ilk maçına çıkan Birhan, Galatasaray'ın tüm hazırlık maçlarında maç kadrosunda yer aldı. Birhan, Ağustos 2014'de ise Galatasaray ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İmza sonrasında ise , "Galatasaray'da kupa kazanmak, A takımda şans bulmak tek hedefimdi. Hayalim gerçekleşti, çok mutluyum. İnşallah bir gün o formayı terletirim. Benim açımdan sezon iyi gidiyor. Benden yaşca büyük abilerimle oynuyorum. Hem fiziksel, hem de mental olarak geliştim" ifadelerinde bulundu.





Birhan Vatansefer'in Garry Rodrigues ile mücadelesi