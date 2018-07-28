"Polis Terim’i duyunca bıraktı" – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    "Polis Terim’i duyunca bıraktı"

    "Polis Terim’i duyunca bıraktı"

    Africain maçını takip etmek için Tunus'a giden muhabiri yasak yerde çekim yapmaktan gözaltına alındı.

    Africain maçını takip etmek için Tunus'a giden muhabiri yasak yerde çekim yapmaktan gözaltına alındı. Kılıç "Karakola götürdüler. Türk televizyonu, 'dır dedim, Fatih hoca ile fotoğrafımı gösterdim. Polisler 'Ooo Terim' dediler ve çay ikram ettiler." dedi.

    1. 28.7.2018
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