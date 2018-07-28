"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Africain maçını takip etmek için Tunus'a giden TRT muhabiri Volkan Kılıç yasak yerde çekim yapmaktan gözaltına alındı.
Africain maçını takip etmek için Tunus'a giden TRT muhabiri Volkan Kılıç yasak yerde çekim yapmaktan gözaltına alındı. Kılıç "Karakola götürdüler. Türk televizyonu, Galatasaray'dır dedim, Fatih hoca ile fotoğrafımı gösterdim. Polisler 'Ooo Terim' dediler ve çay ikram ettiler." dedi.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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