Galatasaray potada üçlük attı
G.Saray koç Ertuğrul Erdoğan imzaladı. Can, Hasan Emir ve Ayberk Olmaz kadroya katıldı
Cimbom basketbolda koç Oktay Mahmuti ile yollarını ayırdıktan sonra kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Transferde geç kaldığı için eleştirilen sarı-kırmızılı yönetim dünü hareketli geçirdi. Aslan koçluk görevin Ertuğrul Erdoğan'ı getirdi. Erdoğan kariyerinin en önemli imzalarından birini attığını söyleyerek hemen kolları sıvayacaklarını ifade etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca 3 yerli oyuncuyla da sözleşme imzaladı. Sakarya BŞB'den Can Korkmaz (26) ile 1+1, Antalyaspor'dan Hasan Emir Gökalp (23) ile 2+1 ve İstanbul BB'den Ayberk Olmaz (22) ile 1+1 yıllık kontrat yaptı. Ayrıca Jaka Klobucar ve Tai Webster da kısa süre içinde imzalayacak.
- 28.7.2018
-
Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
-
Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
-
"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Galatasaray potada üçlük attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.