Cimbom basketbolda koç Oktay Mahmuti ile yollarını ayırdıktan sonra kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Transferde geç kaldığı için eleştirilen sarı-kırmızılı yönetim dünü hareketli geçirdi. Aslan koçluk görevin Ertuğrul Erdoğan'ı getirdi. Erdoğan kariyerinin en önemli imzalarından birini attığını söyleyerek hemen kolları sıvayacaklarını ifade etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca 3 yerli oyuncuyla da sözleşme imzaladı. Sakarya BŞB'den Can Korkmaz (26) ile 1+1, Antalyaspor'dan Hasan Emir Gökalp (23) ile 2+1 ve İstanbul BB'den Ayberk Olmaz (22) ile 1+1 yıllık kontrat yaptı. Ayrıca Jaka Klobucar ve Tai Webster da kısa süre içinde imzalayacak.