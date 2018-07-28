Galatasaray potada üçlük attı – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    potada üçlük attı

    Galatasaray potada üçlük attı

    G.Saray koç imzaladı. Can, ve kadroya katıldı

    Cimbom basketbolda koç ile yollarını ayırdıktan sonra kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. geç kaldığı için eleştirilen sarı-kırmızılı yönetim dünü hareketli geçirdi. Aslan koçluk görevin 'ı getirdi. Erdoğan kariyerinin en önemli imzalarından birini attığını söyleyerek hemen kolları sıvayacaklarını ifade etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca 3 yerli oyuncuyla da sözleşme imzaladı. BŞB'den Can Korkmaz (26) ile 1+1, 'dan Gökalp (23) ile 2+1 ve BB'den (22) ile 1+1 yıllık kontrat yaptı. Ayrıca Jaka Klobucar ve Tai Webster da kısa süre içinde imzalayacak.

    1. 28.7.2018
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