Valencia ve PSV Eindhoven ile oynanan maçta savunma hatalarının ön plana çıkmasının ardından stoper transferi için çalışmalara hız veren Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim girdi...

İKİ TALİP DAHA VAR

Sarı-Kırmızılılar bonservisi Schalke 04'te bulunan Benedikt Höwedes için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon Juventus'ta kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki Alman stoper için Schalke'ye kiralama teklifi yapıldı. Ancak Alman basınına da yansıyan haberlere göre Schalke, Höwedes'i bonservisiyle vermek istiyor. Yıldız futbolcuyla Bayer Leverkusen ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği fakat Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörüyle transferde bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında. (Takvim)