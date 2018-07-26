Galatasaray Benedikt Höwedes için Schalke'ye teklif yaptı! Höwedes kimdir?
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'dan 'e kanca

    Galatasaray'dan Benedikt Höwedes'e kanca

    30 yaşındaki savunmacı için 'ye bir yıllık kiralama teklifi yaptı

    ve PSV Eindhoven ile oynanan maçta savunma hatalarının ön plana çıkmasının ardından stoper transferi için çalışmalara hız veren 'ın gündemine flaş bir isim girdi...

    İKİ TALİP DAHA VAR
    Sarı-Kırmızılılar bonservisi 04'te bulunan için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon 'ta kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki stoper için Schalke'ye kiralama teklifi yapıldı. Ancak Alman basınına da yansıyan haberlere göre Schalke, Höwedes'i bonservisiyle vermek istiyor. Yıldız futbolcuyla ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği fakat Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörüyle transferde bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında. (Takvim)

    1. 26.7.2018 09:10
    2. Güncelleme: 26.7.2018 11:25
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