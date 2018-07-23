Nuri Şahin sürprizi – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    sürprizi

    Nuri Şahin sürprizi

    Witsel’in alınmasını isteyen Favre, Nuri ve Rode’nin takımdan ayrılmasına onay verdi. Bu haber ’ı umutlandırdı

    , Favre'nin isteği üzerine Witsel ismine yönlendi. Orta sahayı yetersiz bulan Favre, Witsel'in gelmesi halinde aynı bölgede oynayan ve Sebastian Rode'nin ayrılmasına onay verecek. Alman basınında yer alan haberde, Witsel için Dortmund'un Quanjian ile görüştüğü belirtildi. Witsel'in de Avrupa'ya dönmek istediği ve maaşında indirime gitmeye de razı olduğu ifade edildi. Dortmund'un Nuri Şahin'i gönderme ihtimali sarıkırmızılıları heyecanlandırdı.

    Nuri Şahin'i takımda görmeyi çok isteyen Terim'in Dortmund ile görüşülmesini talep ettiği bildirildi.
    1. 23.7.2018
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