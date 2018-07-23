Nuri Şahin sürprizi
Witsel’in alınmasını isteyen teknik direktör Favre, Nuri ve Rode’nin takımdan ayrılmasına onay verdi. Bu haber Galatasaray’ı umutlandırdı
Nuri Şahin'i takımda görmeyi çok isteyen Terim'in Dortmund ile görüşülmesini talep ettiği bildirildi.
- 23.7.2018
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Fenerbahçe'den taraftara teşekkür
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tesekkur aziz icin taraftar gurupları yıllardır azize darbe operasyonu icinde idi bu teşekkür onun icindi goren gorur
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Jack Wilshere: "Parayı değil West Ham’ı!"
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jack bu nemsiz oyuncuyu bile ikna edemeyen ali koçmuş yönetecek koca fenerbahceyi
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi belli oluyor
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benfika Benfica ciksin bitmeyen bir hesabımız vardi
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