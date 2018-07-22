Terim ile Gomis arasında duygusal konuşma: Senin yerin ayrı – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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HEPSİ
    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Terim ile arasında duygusal konuşma: Senin yerin ayrı

    Terim ile Gomis arasında duygusal konuşma: Senin yerin ayrı

    yıldız, hocasına “Artık beni istemiyor musunuz” diye sordu. Terim, “Seni herkes çok seviyor. Dedikodulara kafanı takma” dedi

    Teknik direktör son dönemde transfer haberlerinin tam ortasında yer alan 'le bir görüşme yaptı. oyuncuya "Neyin var?" diye sordu. Gomis, "'da çok mutluyum. Hiç bu kadar sevilmemiştim. Ama önce 'zam istediğim' haberleri çıktı. Sonra da Arapların beni istediği... Şimdi de, 'kilolu olduğum, isteksiz olduğum' haberleri... Bunlar beni çok üzdü" dedi.

    GERÇEK Mİ BUNLAR!
    Çevresinden sürekli olumsuz şeyler duyduğunu anlatan Bafetimbi Gomis, "Kulübün mali şartlar nedeniyle beni göndermek istediği söyleniyor. 'Bu yüzden bu haberler yapılıyorlar' dediler. Bunun gerçeklik payı var mı? Benden gitmemi mi istiyorsunuz?" diye sordu. Terim ise, "Senden herkes çok memnun. Herkes çok seviyor. Gözlerini kapa, kulaklarını tıka futbolunu oyna" diyerek yüreğine su serpti.
    1. 22.7.2018
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