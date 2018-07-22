Terim ile Gomis arasında duygusal konuşma: Senin yerin ayrı
Fransız yıldız, hocasına “Artık beni istemiyor musunuz” diye sordu. Terim, “Seni herkes çok seviyor. Dedikodulara kafanı takma” dedi
GERÇEK Mİ BUNLAR!
Çevresinden sürekli olumsuz şeyler duyduğunu anlatan Bafetimbi Gomis, "Kulübün mali şartlar nedeniyle beni göndermek istediği söyleniyor. 'Bu yüzden bu haberler yapılıyorlar' dediler. Bunun gerçeklik payı var mı? Benden gitmemi mi istiyorsunuz?" diye sordu. Terim ise, "Senden herkes çok memnun. Herkes çok seviyor. Gözlerini kapa, kulaklarını tıka futbolunu oyna" diyerek yüreğine su serpti.
- 22.7.2018
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Terim ile Gomis arasında duygusal konuşma: Senin yerin ayrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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