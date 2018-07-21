Trezeguet bekleyişte – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Trezeguet bekleyişte

    Slavia Prag'ın sağlık kontrolünden geçirdiği Trezeguet, Cimbom'un 2.1 milyon euro'luk teklifi nedeniyle imza atmamıştı.

    Ancak da henüz ile anlaşamadı. Aslan, Paşa ile görüşmelerini sürdürüyor, Trezeguet de müjdeli haberi bekliyor.
    1. 21.7.2018
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