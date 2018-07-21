Teklif gelirse satılacak! – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Teklif gelirse satılacak!

    Teklif gelirse satılacak!
    SAVUNMAYI toparlaması için transfer edilen Maicon topun ağzında. Brezilyalı oyuncu için 'Şampiyonlar Ligi'ni kaldıramaz' görüşü ağırlık kazandı. Yönetimin iyi bir teklif gelirse Maicon'u satmaya hazır olduğu, yerine daha çabuk bir oyuncu alınacağı gbelirtiliyor. Maicon, 'dan geçen sezon 7.5 milyon euro'ya gelmişti. 29 yaşındaki stoperin 2021'e kadar kontratı var.
    1. 21.7.2018
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