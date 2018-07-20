Guardiola, Manchester City kampında Denayer'i deneyecek
Jason Denayer'i geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da ABD kampına götüren Guardiola'nın amacı Belçikalı stoperi Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Dortmund, Liverpool ve Bayern Münih maçlarında görmek.
Jason Denayer'i geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da ABD kampına götüren Guardiola'nın amacı Belçikalı stoperi Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Dortmund, Liverpool ve Bayern Münih maçlarında görmek. Denayer bu üç maçta rotasyon oyuncusunu olduğunu gösteremezse satılacak. City şimdilik Denayer'i kiralamaya sıcak bakmıyor ama teklif gelmemesi halinde başka bir şansı da kalmayacak.
TERİM YOLUNU GÖZLÜYOR
G.Saray'ın PSV Eindhoven ile oynadığı maçta Maicon ile birlikte Ahmet Çalık'ın performansını Fatih Terim beğenmedi. Karşılaşma sonunda oyuncularına ciddi uyarılarda bulunan Terim, Denayer'in bir an önce takıma kazandırılmasını bekliyor. Belçikalı stoperin kiralanması için Manchester City ile görüşmeler devam ederken Terim, her olasılığa karşı alternatif arayışlarının da sürmesini talep etti.
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austin istikrarsız kadrolarla ş.liginde başarılı olmak zor.gsın bu kadrosu bu yıl hadi deneyim kazandı diyelim kiralık oyuncular gidince dönbaşa
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