Guardiola, Manchester City kampında Denayer'i deneyecek – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Guardiola, kampında Denayer'i deneyecek

    Guardiola, Manchester City kampında Denayer'i deneyecek

    'i geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da ABD kampına götüren Guardiola'nın amacı Belçikalı stoperi Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Dortmund, ve maçlarında görmek.

    'i geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da ABD kampına götüren Guardiola'nın amacı Belçikalı stoperi Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Dortmund, ve maçlarında görmek. Denayer bu üç maçta rotasyon oyuncusunu olduğunu gösteremezse satılacak. City şimdilik Denayer'i kiralamaya sıcak bakmıyor ama teklif gelmemesi halinde başka bir şansı da kalmayacak.

    TERİM YOLUNU GÖZLÜYOR
    G.Saray'ın PSV Eindhoven ile oynadığı maçta Maicon ile birlikte 'ın performansını beğenmedi. Karşılaşma sonunda oyuncularına ciddi uyarılarda bulunan Terim, Denayer'in bir an önce takıma kazandırılmasını bekliyor. Belçikalı stoperin kiralanması için ile görüşmeler devam ederken Terim, her olasılığa karşı alternatif arayışlarının da sürmesini talep etti.

    1. 20.7.2018
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