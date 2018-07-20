Ahmed Musa’da favori Al Nassr – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    ’da favori

    Ahmed Musa’da favori Al Nassr

    İngiliz basını, ’ın da devrede olduğu forvet için ekibinin, Leicester’e 30 milyon sterlin önerdiğini yazdı.

    Leicester Mercury gazetesi, 'ın da istediği için ekibi Al Nassr'ın Leicester City'ye 30 milyon sterlin bonservis bedeli ödemeyi teklif ettiğini ileri sürdü. Ancak Leicester'in 40 milyon sterlin istediği ve bu nedenle görüşmelerin şimdilik sonuçsuz kaldığı belirtildi. forvete, Galatasaray da dahil olmak üzere bir çok kulübün de teklif yaptığını yazan gazete, 'ın bu transfer yarışında favori konumda olduğunu duyurdu. 25 yaşındaki Musa, Rusya'daki 'nda futbolu ve attığı 2 golle piyasasını yükseltmişti.
    1. 20.7.2018
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