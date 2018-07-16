Yeni teknikler uyguluyor

Fatih Terim, G.Saray'ı yeni sezona "Çabuk Kuvvet Çalışmaları" denen 10 metre sprint ve sürat, 30 metre sprint ve sürat, dikey sıçrama ve yatay sıçrama idmanlar ile hazırlıyor.

Bu idmanlar sayesinde sarı-kırmızılılar; hız ve kas kontraksiyonu çabukluğunu geliştirmeyi amaçlıyor. Hızlanma yetisinin gelişimine çalışılıyor.



VERİMLERİ ARTACAK

G.Saraylı oyuncular yeni teknikler sayesinde maksimal hıza veya submaksimal hıza eriştiklerinde hızı uzun süre koruyacaklar. Verimleri artacak. Bu idmanlar sayesinde maç esnasında organizma yüksek oksijen borçlanmasına maruz kalmayacak. Kanda laktik asit ortamı oluşmayacak.