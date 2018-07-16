Yeni teknikler uyguluyor
Fatih Terim, G.Saray'ı yeni sezona "Çabuk Kuvvet Çalışmaları" denen 10 metre sprint ve sürat, 30 metre sprint ve sürat, dikey sıçrama ve yatay sıçrama idmanlar ile hazırlıyor.
VERİMLERİ ARTACAK
G.Saraylı oyuncular yeni teknikler sayesinde maksimal hıza veya submaksimal hıza eriştiklerinde hızı uzun süre koruyacaklar. Verimleri artacak. Bu idmanlar sayesinde maç esnasında organizma yüksek oksijen borçlanmasına maruz kalmayacak. Kanda laktik asit ortamı oluşmayacak.
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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