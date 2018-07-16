Galatasaray İsviçre kampının ilk ayağını tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'de devam eden Galatasaray, Zürih'te gerçekleştirdiği ilk etabı tamamladı. Sarı-Kırmızılı ekip kampın ikinci ayağı için Montrö'ye hareket etti.
Galatasaray'ın kaldığı otelin önünde toplanan taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğraf çektirirken, daha sonrasında teknik ekip, futbolcular ve otel çalışanları toplu bir şekilde poz verdi.
Sarı-Kırmızılı kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak yolculuk öncesinde yeni transfer Onyekuru ile bir süre sohbet etti. 21 yaşındaki futbolcu, "Kendini çok iyi hissettiğini, takıma hemen adapte olduğunu ve elinden geleni yapacağını" söyledi.
Kafile daha sonrasında 2.5 saatlik otobüs yolculuğuna başladı.
- 16.7.2018 13:22
- Güncelleme: 16.7.2018 13:33
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
ismiMİZ evet görüyoruz kalbe atılan imzaları, milli takımdan
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
Vatandaş Onun için mi federasyona tazminat davası açtın milli takıma ne verdin ne yüzle o paraları aldın..
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Süper Lig'in kupadaki en başarılısı Vida
Toplam 1
Yorum
REİSSS ŞAMPİYON HER YERDE ANKARAGÜCÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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