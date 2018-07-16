Cengiz'den stat müjdesi – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Cengiz'den stat müjdesi

    Cengiz'den stat müjdesi
    Taraftarların stada geliş gidişini kolaylaştırmak isteyen Başkan 'den önemli bir hamle geldi. Belediye dahil pek çok üst düzey yetkili ile konuşan Cengiz, Cendere yolu üzerine yüksek merdiven koyarak sorunu çözme konusunda söz aldı.
    1. 16.7.2018
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