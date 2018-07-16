"Bizde imzalar kalbe atılır" – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    "Bizde imzalar kalbe atılır"

    "Bizde imzalar kalbe atılır"

    Başkan Cengiz Terim’in de sözleşmesini uzatmak isterken tecrübeli hoca “Biz her zaman buradayız. Önce takımın işlerini halledelim” dedi.

    Fatih Terim boşuna 'ın efsanesi olmadı. Sarı-kırmızılı kulüple bir gün olsun sözleşme konuşmayan ve bu sezon aylık 1905 TL'ye takımı çalıştıran deneyimli hoca, anlaşmasının 1 yıl sonra sona erecek olmasının kendisi için önemli olmadığını söyledi. Başkan , bir araya geldiği Terim'e, "Hocam senin de sözleşmeni yenileyelim. Aklında bir soru işareti kalmasın" derken Terim ise öncelikle takımın başarısını düşündüğünü, sözleşme süresinin önemli olmadığını söyledi.

    KAPINIZI ÇALARIM
    Başarılı çalıştırıcı, "Bizde imzalar kalbe atılır" ifadesini kullanırken "Sezon bitsin şampiyonluk kutlamaları sırasında kapınızı çalar; 'Ne oldu benim sözleşme' der sizi sıkıştırırım" esprisini de yaptı. Bu sözlerden oldukça memnun kalan Başkan Cengiz, ile takımın mali yapısını ve UEFA'nın yaptırımlarını da masaya yatırdı. Sarı-kırmızılı hoca, Şampiyonlar Ligi'nin kendisi ve takım için çok önemli olduğunu belirterek, yeni transferlerin kampa erken katılmasını beklediğini kaydetti.

    SINIRLARI ZORLADILAR
    İnstagram'dan soruları yanıtlamaya devam eden Terim'e bu defa ve Milli Takım'dan görevden alındığı dönemde yaşadıkları soruldu. Sert açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Tüm bu yaşatılanlar beni daha çok hırslandırdı. Ne yazık ki ülkemizde bilmediğini bilmeyen insanlar akıl sınırlarını zorlayabiliyorlar. Bu süreçteki gibi haksızlığa, manipülasyona ve kuralsızlığa hiç uğramadım" diye konuştu.
    1. 16.7.2018
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