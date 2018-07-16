"Bizde imzalar kalbe atılır"
Başkan Cengiz Terim’in de sözleşmesini uzatmak isterken tecrübeli hoca “Biz her zaman buradayız. Önce takımın işlerini halledelim” dedi.
KAPINIZI ÇALARIM
Başarılı çalıştırıcı, "Bizde imzalar kalbe atılır" ifadesini kullanırken "Sezon bitsin şampiyonluk kutlamaları sırasında kapınızı çalar; 'Ne oldu benim sözleşme' der sizi sıkıştırırım" esprisini de yaptı. Bu sözlerden oldukça memnun kalan Başkan Cengiz, Fatih Terim ile takımın mali yapısını ve UEFA'nın yaptırımlarını da masaya yatırdı. Sarı-kırmızılı hoca, Şampiyonlar Ligi'nin kendisi ve takım için çok önemli olduğunu belirterek, yeni transferlerin kampa erken katılmasını beklediğini kaydetti.
SINIRLARI ZORLADILAR
İnstagram'dan soruları yanıtlamaya devam eden Terim'e bu defa Galatasaray ve Milli Takım'dan görevden alındığı dönemde yaşadıkları soruldu. Sert açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Tüm bu yaşatılanlar beni daha çok hırslandırdı. Ne yazık ki ülkemizde bilmediğini bilmeyen insanlar akıl sınırlarını zorlayabiliyorlar. Bu süreçteki gibi haksızlığa, manipülasyona ve kuralsızlığa hiç uğramadım" diye konuştu.
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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