Galatasaray idmanı havuzda gerçekleştirdi – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
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    idmanı havuzda gerçekleştirdi

    Galatasaray idmanı havuzda gerçekleştirdi

    dün ilk çalışmasını konakladığı otelin havuzunda gerçekleştirdi.

    dün ilk çalışmasını konakladığı otelin havuzunda gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı futbolcular, su içinde kuvvet çalışmaları yaptı. Oyuncular antrenman sonunda şakalaşmayı da ihmal etmedi.

    1. 13.7.2018
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