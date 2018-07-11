Abdürrahim Albayrak'tan Trezeguet ve Ndiaye sözleri
UEFA’nın vermiş olduğu limit içerisinde kalacağız. Çalışmaları hızlandırdık. Takıma mutlaka iki transfer daha yapmak istiyoruz
Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, İsviçre kampında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarını hızlandırdıklarını beliren Albayrak her an her şeyin olabileceğini söyledi. UEFA'nın limitlerine büyük önem verdiklerini kaydeden sarı-kırmızılı yönetici, "UEFA'nın vermiş olduğu limit içerisinde kalacağız. Onun dışına asla çıkmayacağız. Transfer mutlaka yapacağız. En az iki oyuncu daha almak istiyoruz. Her an her şey olabilir" diye konuştu.
G.SARAY'IN DEĞERİNİ ANLADI
Stoke City'ye transfer olan Ndiaye ile görüştüklerini doğrulayan Albayrak, "Ndiaye'nin gitmesini istemedik. Şu an o da pişman ve dönmek istiyor. Şampiyon takımdan küme düşen takıma gitti. Bu ayrılıklar bazen iyi oluyor, kulübün değerini daha iyi anlıyorlar" derken, Onyekuru'nun ardından gözden düştüğü belirtilen Trezeguet için ise şunları söyledi: "Mali formüller arıyoruz. İnşallah Trezeguet'yi de kadromuza kazandıracağız."
TARIK'LA KONUŞTUM
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray'dan ayrılmak istememesi nedeniyle taraftarların hedefinde yer alan Tarık Çamdal'a sahip çıktı. İkinci başkan, "Tarık'ın hiçbir suçu yok. Kendisiyle böyle bir sözleşme yapılmış. Ama ona bir takım bulup göndereceğiz. Kendisi de oynamak istiyor" değerlendirmesini yaptı.
ÇOK İSTEKLİLER
İsvıçre'de neşeli bir kamp dönemi geçirdiklerini de aktaran Abdürrahim Albayrak, sezona bomba gibi bir giriş yapacaklarını kaydetti. Taraftarların iyi bir Galatasaray izleyeceğini müjdeleyen Albayrak "İsviçre kampından İstanbul'a döndüğümüzde fit bir Galatasaray olacak. Oyuncular çok istekli" dedi.
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Abdürrahim Albayrak'tan Trezeguet ve Ndiaye sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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