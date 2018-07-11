Abdürrahim Albayrak'tan Trezeguet ve Ndiaye sözleri – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    Abdürrahim Albayrak'tan Trezeguet ve Ndiaye sözleri

    Abdürrahim Albayrak'tan Trezeguet ve Ndiaye sözleri

    ’nın vermiş olduğu limit içerisinde kalacağız. Çalışmaları hızlandırdık. Takıma mutlaka iki daha yapmak istiyoruz

    İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, kampında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. çalışmalarını hızlandırdıklarını beliren Albayrak her an her şeyin olabileceğini söyledi. 'nın limitlerine büyük önem verdiklerini kaydeden sarı-kırmızılı yönetici, "UEFA'nın vermiş olduğu limit içerisinde kalacağız. Onun dışına asla çıkmayacağız. Transfer mutlaka yapacağız. En az iki oyuncu daha almak istiyoruz. Her an her şey olabilir" diye konuştu.

    G.SARAY'IN DEĞERİNİ ANLADI
    'ye transfer olan Ndiaye ile görüştüklerini doğrulayan Albayrak, "Ndiaye'nin gitmesini istemedik. Şu an o da pişman ve dönmek istiyor. Şampiyon takımdan küme düşen takıma gitti. Bu ayrılıklar bazen iyi oluyor, kulübün değerini daha iyi anlıyorlar" derken, Onyekuru'nun ardından gözden düştüğü belirtilen Trezeguet için ise şunları söyledi: "Mali formüller arıyoruz. İnşallah Trezeguet'yi de kadromuza kazandıracağız."

    TARIK'LA KONUŞTUM
    Abdürrahim Albayrak, Galatasaray'dan ayrılmak istememesi nedeniyle taraftarların hedefinde yer alan 'a sahip çıktı. İkinci başkan, "Tarık'ın hiçbir suçu yok. Kendisiyle böyle bir sözleşme yapılmış. Ama ona bir takım bulup göndereceğiz. Kendisi de oynamak istiyor" değerlendirmesini yaptı.

    ÇOK İSTEKLİLER
    İsvıçre'de neşeli bir kamp dönemi geçirdiklerini de aktaran Abdürrahim Albayrak, sezona bomba gibi bir giriş yapacaklarını kaydetti. Taraftarların iyi bir Galatasaray izleyeceğini müjdeleyen Albayrak "İsviçre kampından 'a döndüğümüzde fit bir Galatasaray olacak. Oyuncular çok istekli" dedi.

    1. 11.7.2018
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