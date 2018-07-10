Maicon Roque hırs küpü – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    hırs küpü

    Maicon Roque hırs küpü

    gibi hırs yapan bir başka isim . Tecrübeli stoper, Terim geldikten sonra bir ara formasını kaptırmıştı

    Sambacı, aynı sıkıntıyı yaşamamak ve 'ağır' eleştirilerini silmek için idmanlarda adeta canını dişine takıyor.
    1. 10.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maicon Roque hırs küpü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN