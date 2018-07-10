Feghouli’yi şimdi izleyin – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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HEPSİ
    10 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    <a href="/index/feghouli?id=41186563-150a-4d4a-8f24-ca467b1fb7bd" class="" rel="tag">Feghouli</a>’yi şimdi izleyin
    Sofiane , bu sezon gerçek kimliğini taraftara göstermek istediğini söyledi. Kampta sıkı çalışan ve fazla kilolarından kurtulan Cezayirli, Devler Ligi'nde Terim'in en büyük kozlarından birisi olacak.
    1. 10.7.2018
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