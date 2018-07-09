Galatasaray ile Empoli arasında Bennacer pazarlığı sürüyor – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ile Empoli arasında Bennacer pazarlığı sürüyor

    Galatasaray ile Empoli arasında Bennacer pazarlığı sürüyor

    'ın Empoli'de forma giyen 20 yaşındaki 'e olan ilgisinin devam ettiği iddia edildi.

    'ın Empoli'de forma giyen 20 yaşındaki 'e olan ilgisinin devam ettiği iddia edildi. Galatasaray'ın Empoli ile pazarlıkta olduğu belirtilirken Bennacer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben Empoli'nin bir oyuncusuyum. Tatilimin bitmesinin ardından transfer konusunu konuşuruz" diye konuştu. İtalyan basınında, Empoli'nin 13 Temmuz'da başlayacağı kampına İsmael Bennacer'in de katılacağı bilgisi verildi.

    1. 9.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray ile Empoli arasında Bennacer pazarlığı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN