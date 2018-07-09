Galatasaray ile Empoli arasında Bennacer pazarlığı sürüyor

Galatasaray'ın Empoli'de forma giyen 20 yaşındaki İsmael Bennacer'e olan ilgisinin devam ettiği iddia edildi. Galatasaray'ın Empoli ile pazarlıkta olduğu belirtilirken Bennacer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben Empoli'nin bir oyuncusuyum. Tatilimin bitmesinin ardından transfer konusunu konuşuruz" diye konuştu. İtalyan basınında, Empoli'nin 13 Temmuz'da başlayacağı kampına İsmael Bennacer'in de katılacağı bilgisi verildi.