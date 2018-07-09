Galatasaray ile Empoli arasında Bennacer pazarlığı sürüyor
Galatasaray'ın Empoli'de forma giyen 20 yaşındaki İsmael Bennacer'e olan ilgisinin devam ettiği iddia edildi.
Galatasaray'ın Empoli'de forma giyen 20 yaşındaki İsmael Bennacer'e olan ilgisinin devam ettiği iddia edildi. Galatasaray'ın Empoli ile pazarlıkta olduğu belirtilirken Bennacer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben Empoli'nin bir oyuncusuyum. Tatilimin bitmesinin ardından transfer konusunu konuşuruz" diye konuştu. İtalyan basınında, Empoli'nin 13 Temmuz'da başlayacağı kampına İsmael Bennacer'in de katılacağı bilgisi verildi.
- 9.7.2018
- Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
- Spor Toto Süper Lig'de fikstür belli oluyor Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta? Süper Lig fikstürü belli oldu mu?
- Trabzonspor'dan Majid Hosseini bombası
- Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman işi sıkı tutuyor!
- Spor Toto 1. Lig'de fikstür çekimi yarın yapılacak
-
Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya FIFA'dan soruşturma!
Toplam 5
Yorum
kemal fasistlige izin yok, en agir cezayi almali
-
Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 2
Yorum
mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
-
Fenerbahçe'de Soldado şoku! Kırık..
Toplam 2
Yorum
FA- 1907 buena mejora, Amigo
Galatasaray ile Empoli arasında Bennacer pazarlığı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.