Gözler Mustafa Cengiz’de – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Gözler ’de

    Gözler Mustafa Cengiz’de

    Başkanı saat 16.00’da basın toplantısı yapacak

    Başkanı Mustafa Cengiz bugün bir basın toplantısı yapacak. Stadı'ndaki önemli an saat 16.00'da başlayacak. Cengiz toplantıda hem transferdeki son gelişmeler hem de 'nın yeniden incelemeye aldığı FFP anlaşmasıyla ilgili merak edilenlere açıklık getirecek.

    Basın mensuplarının sorularına da yanıt verecek olan Başkan 'in açıklamaları bekleniyor.
    1. 6.7.2018
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