Gözler Mustafa Cengiz’de
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz saat 16.00’da basın toplantısı yapacak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bugün bir basın toplantısı yapacak. Türk Telekom Stadı'ndaki önemli an saat 16.00'da başlayacak. Cengiz toplantıda hem transferdeki son gelişmeler hem de UEFA'nın yeniden incelemeye aldığı FFP anlaşmasıyla ilgili merak edilenlere açıklık getirecek.
Basın mensuplarının sorularına da yanıt verecek olan Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları bekleniyor.
Basın mensuplarının sorularına da yanıt verecek olan Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları bekleniyor.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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