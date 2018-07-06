Galatasaray basketbol şubesinde kriz var

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray, maddi olarak zor günler geçiriyor. Kulübün eski oyuncularına ve çalışanlarına geçmişten kalan borçları yeni yönetimin de canını bir hayli sıkarken, bu borçların ödenmemesi, yeni transferler yapılması ve yeni bir takım kurulmasının önüne geçiyor. Birçok menajer geçmişten kalan borçlardan dolayı sarı kırmızılı kulübe oyuncu vermeye sıcak bakmazken, Galatasaray'ın yeni yönetimi bunun önüne geçmek hedefinde.



MAHMUTİ İLE AYRILIK NOKTASINA GELİNDİ

Geçen sezonun ortasında takımın başına geçen ve bu sezon da takımın başında olması beklenen Oktay Mahmuti, şok bir karar alarak sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bir süredir kulüpten parasını alamayan Mahmuti, sözleşmesinden doğan hakkını kullanarak Galatasaray ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, başkan Mustafa Cengiz'in Mahmuti'yi takımda kalması yönünde ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.



TARAFTARDAN TEPKİ

Galatasaray basketbol şubesinde yaşanan bilinmezlik sarı kırmızılı taraftarları huzursuz ederken, Galatasaray taraftarı sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösterdi. Galatasaraylı basketbolseverler, "Yönetim uyuma, basketbola sahip çık" sloganıyla yönetimi basketbolla daha fazla ilgilenmeye ve basketbol şubesine sahip çıkmaya davet etti. Öte yandan taraftarlar, geçen sezon da eleştirilerin odağında bulunan şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Erol Özmandıracı ve Ömer Cansever'e de büyük tepki gösterdi.



KADIN BASKETBOLDA KUPA ÇARE OLMADI

Erkek basketboldaki kötü gidişatın yanı sıra, kadın basketbolda da sular durulmuyor. Geçen sezon iyi bir bütçeyle yola çıkan ancak ligde ve Avrupa Ligi'nde başarısız olan Galatasaray, Avrupa Kupası'nı müzesine götürerek sezonu kupayla noktalamış oldu. Avrupa Kupası'nı sarı kırmızılı camiaya kazandıran başantrenör Marina Maljkovic ile sezon başında yollar ayrılırken, takımın başına Sırp çalıştırıcının çalıştığı dönemde yardımcılığını üstlenen Efe Güven'in geçmesi bekleniyor. Galatasaray yönetimi, erkek basketbolun yanı sıra, kadın basketbolda da bütçe düşürmeyi ve hedef küçültmeyi planlıyor.



CENGİZ'DEN DESTEK ÇAĞRISI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Ünal Aysal'a "Basketbola sponsor ol" çağrısında bulunurken, eski başkanlar ve üyelerden de şubeye sahip çıkmalarını istedi.



Başkan Cengiz'in bugün saat 16.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda düzenleyeceği basın toplantısında, basketbol şubesindeki gidişat ile ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.