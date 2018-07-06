Eurocup’ta yeni yolculuk – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Eurocup’ta yeni yolculuk

    Eurocup’ta yeni yolculuk

    FIBA EuroCup Women 2018-19'da normal sezon grupları Münih'te düzenlenen kura çekimi ile belli oldu.

    Kupanın son şampiyonu Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nda 'dan MBA , Polonya'dan Energa Torun ve Spartak M.O. Noginsk - Niki Lefkadas takımlarının galibi ile mücadele edecek. Her biri 4 takımdan oluşan 10 grup içerisinde birinci ve ikinci sırayı alan takımlar ile en iyi üçüncü olan dört takım bir üst tura yükselecek.
    1. 6.7.2018
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