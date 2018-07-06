Eurocup’ta yeni yolculuk
FIBA EuroCup Women 2018-19'da normal sezon grupları Münih'te düzenlenen kura çekimi ile belli oldu.
Kupanın son şampiyonu Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nda Rusya'dan MBA Moskova, Polonya'dan Energa Torun ve Spartak M.O. Noginsk - Niki Lefkadas takımlarının galibi ile mücadele edecek. Her biri 4 takımdan oluşan 10 grup içerisinde birinci ve ikinci sırayı alan takımlar ile en iyi üçüncü olan dört takım bir üst tura yükselecek.
- 6.7.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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