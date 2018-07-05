Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima: ‘Nagatomo hamsiyi dünyaya tanıttı’

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Yuto Nagatomo'nun iki ülke arasındaki önemine değindi. Miyajima "Nagatomo, Türkiye-Japonya ilişkileri için adeta canla başla çalışıyor. Twitter'daki 1 milyon takipçisine hamsinin ne kadar lezzetli olduğunu dahi duyurmuş" ifadelerini kullandı.



FAVORİSİ BREZİLYA

Japonya dramatik şekilde Belçika'ya elendikten sonra Yuto Nagatomo ve arkadaşları Dünya Kupası'na veda etti. İtalyan basınına konuşan Japon yıldız kupada favorisinin Brezilya olduğunu söyledi. Serie A'da da İnter'in Juventus'un egemenliğine son verebileceğini belirtti.