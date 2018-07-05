Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima: ‘Nagatomo hamsiyi dünyaya tanıttı’ – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Büyükelçisi Akio Miyajima: ‘Nagatomo hamsiyi dünyaya tanıttı’

    Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima: ‘Nagatomo hamsiyi dünyaya tanıttı’

    'nın Büyükelçisi Akio Miyajima, 'nun iki ülke arasındaki önemine değindi.

    'nın Büyükelçisi Akio Miyajima, 'nun iki ülke arasındaki önemine değindi. Miyajima "Nagatomo, Türkiye-Japonya ilişkileri için adeta canla başla çalışıyor. Twitter'daki 1 milyon takipçisine hamsinin ne kadar lezzetli olduğunu dahi duyurmuş" ifadelerini kullandı.

    FAVORİSİ BREZİLYA
    Japonya dramatik şekilde 'ya elendikten sonra Yuto Nagatomo ve arkadaşları 'na veda etti. İtalyan basınına konuşan Japon yıldız kupada favorisinin olduğunu söyledi. Serie A'da da İnter'in 'un egemenliğine son verebileceğini belirtti.

    1. 5.7.2018
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