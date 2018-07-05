Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Yuto Nagatomo'nun iki ülke arasındaki önemine değindi.
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Yuto Nagatomo'nun iki ülke arasındaki önemine değindi. Miyajima "Nagatomo, Türkiye-Japonya ilişkileri için adeta canla başla çalışıyor. Twitter'daki 1 milyon takipçisine hamsinin ne kadar lezzetli olduğunu dahi duyurmuş" ifadelerini kullandı.
FAVORİSİ BREZİLYA
Japonya dramatik şekilde Belçika'ya elendikten sonra Yuto Nagatomo ve arkadaşları Dünya Kupası'na veda etti. İtalyan basınına konuşan Japon yıldız kupada favorisinin Brezilya olduğunu söyledi. Serie A'da da İnter'in Juventus'un egemenliğine son verebileceğini belirtti.
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima: ‘Nagatomo hamsiyi dünyaya tanıttı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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