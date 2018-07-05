Galatasaraylı Sinan Gümüş yeni sezon öncesi iddialı

Konya ve Alanya'ya attığı gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan Sinan Gümüş yeni sezon öncesi de iddialı... Genç futbolcu "Hem ligde yeniden şampiyon olacağım hem de Avrupa'ya adımızı yazdıracağız" dedi.



ERAY TEPKİSİ

Kulübün paylaştığı idman fotoğraflarına bakanlar Eray İşcan ile karşılaştı. Daha önce arabasını idman sahasına soktuğu için eleştirilen Eray'ın böylece önümüzdeki sezon da Muslera'nın yedeği olması kesinleşti. Taraftarlar tepkili.