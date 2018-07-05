Galatasaraylı Sinan Gümüş yeni sezon öncesi iddialı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Galatasaraylı öncesi iddialı

    Galatasaraylı Sinan Gümüş yeni sezon öncesi iddialı

    ve Alanya'ya attığı  gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan öncesi de iddialı...

    ve Alanya'ya attığı gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan öncesi de iddialı... Genç futbolcu "Hem ligde yeniden şampiyon olacağım hem de Avrupa'ya adımızı yazdıracağız" dedi.

    ERAY TEPKİSİ
    Kulübün paylaştığı idman fotoğraflarına bakanlar ile karşılaştı. Daha önce arabasını idman sahasına soktuğu için eleştirilen Eray'ın böylece önümüzdeki sezon da Muslera'nın yedeği olması kesinleşti. Taraftarlar tepkili.

    1. 5.7.2018
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