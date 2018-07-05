Galatasaraylı Sinan Gümüş yeni sezon öncesi iddialı
Konya ve Alanya'ya attığı gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan Sinan Gümüş yeni sezon öncesi de iddialı...
Konya ve Alanya'ya attığı gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan Sinan Gümüş yeni sezon öncesi de iddialı... Genç futbolcu "Hem ligde yeniden şampiyon olacağım hem de Avrupa'ya adımızı yazdıracağız" dedi.
ERAY TEPKİSİ
Kulübün paylaştığı idman fotoğraflarına bakanlar Eray İşcan ile karşılaştı. Daha önce arabasını idman sahasına soktuğu için eleştirilen Eray'ın böylece önümüzdeki sezon da Muslera'nın yedeği olması kesinleşti. Taraftarlar tepkili.
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
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