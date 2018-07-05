Galatasaray'da oyuncular dayanıklılık testinden geçti
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah idmanında akşam gerçekleştirilecek testler öncesi salonda yenilenme çalışması yapıldı. Akşam ise tüm oyunculara gruplar halinde dayanıklılık testleri uygulandı. Tolga Ciğerci ile sabah sağlık kontrolünden geçen Martin Linnes de antrenmanlarda yer almadı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir günlük iznin ardından cumartesi günü saat 11.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İsviçre'ye hareket edecek. Sarı-kırmızılılar Zürih'te yapacağı ilk antrenman aynı gün yerel saatle 17.30'da gerçekleşecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir günlük iznin ardından cumartesi günü saat 11.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İsviçre'ye hareket edecek. Sarı-kırmızılılar Zürih'te yapacağı ilk antrenman aynı gün yerel saatle 17.30'da gerçekleşecek.
- 5.7.2018 19:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
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sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
Galatasaray'da oyuncular dayanıklılık testinden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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