Galatasaray'da oyuncular dayanıklılık testinden geçti – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da oyuncular dayanıklılık testinden geçti

    Galatasaray'da oyuncular dayanıklılık testinden geçti

    , yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

    'ndeki sabah idmanında akşam gerçekleştirilecek testler öncesi salonda yenilenme çalışması yapıldı. Akşam ise tüm oyunculara gruplar halinde dayanıklılık testleri uygulandı. ile sabah sağlık kontrolünden geçen Martin Linnes de antrenmanlarda yer almadı.
    , yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir günlük iznin ardından cumartesi günü saat 11.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İsviçre'ye hareket edecek. Sarı-kırmızılılar Zürih'te yapacağı ilk antrenman aynı gün yerel saatle 17.30'da gerçekleşecek.
    1. 5.7.2018 19:25
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