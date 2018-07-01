Ndiaye'de Galatasaray'ın rakip Newcastle – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Ndiaye'de Galatasaray'ın rakip Newcastle

    Ndiaye'de Galatasaray'ın rakip Newcastle
    Sarı-kırmızı kulüp, Stoke City'ye verdiği 27 yaşındaki merkez orta saha Badou Ndiaye'nin transferi için ekiplerinden Newcastle United ile rekabet halinde. Bu sezon transfere büyük para harcayan Ada temsilcisinin transfere bir adım daha yakın olduğu yorumları yapılıyor.
    1. 1.7.2018
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