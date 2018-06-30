Muğdat’ın menajeri: "Muğdat Çelik parayı değil armayı seçti" – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Muğdat’ın menajeri: " parayı değil armayı seçti"

    Muğdat’ın menajeri: "<a href="/index/mugdat-celik?id=b828b870-f6d9-45dd-b65f-4c9633fb32b4" class="" rel="tag">Muğdat Çelik</a> parayı değil armayı seçti"

    Daha fazla veren takımlar oldu ama o G.Saray’ı istedi

    'in menajeri Erol Sökmen, 28 yaşındaki oyuncusunun parayı değil G.Saray'ı seçtiğini açıkladı. Sökmen sürecini Radyospor'a anlattı: "Muğdat'ı birçok Anadolu takımı istedi. G.Saray'dan daha fazla para veren takımlar oldu. Ama söz verdiğimiz için o görüşmeleri yapmadık.

    BAŞARILI OLACAK
    Muğdat, G.Saray'ı istedi. olduğu için bu gerçekleşti. Akhisar'da sezon başında şans bulamamıştı. Orada ekstra çalışmalar yaptı. G.Saray'da da bunlara devam edecek. Oynayıp oynamaması teknik kadronun kararı. Ben Akhisar'daki başarısını burada da sürdüreceğine inanıyorum."

    1. 30.6.2018
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