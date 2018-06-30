Muğdat’ın menajeri: "Muğdat Çelik parayı değil armayı seçti"
Daha fazla veren takımlar oldu ama o G.Saray’ı istedi
Muğdat Çelik'in menajeri Erol Sökmen, 28 yaşındaki oyuncusunun parayı değil G.Saray'ı seçtiğini açıkladı. Sökmen transfer sürecini Radyospor'a anlattı: "Muğdat'ı birçok Anadolu takımı istedi. G.Saray'dan daha fazla para veren takımlar oldu. Ama söz verdiğimiz için o görüşmeleri yapmadık.
BAŞARILI OLACAK
Muğdat, G.Saray'ı istedi. Fatih Terim olduğu için bu transfer gerçekleşti. Akhisar'da sezon başında şans bulamamıştı. Orada ekstra çalışmalar yaptı. G.Saray'da da bunlara devam edecek. Oynayıp oynamaması teknik kadronun kararı. Ben Akhisar'daki başarısını burada da sürdüreceğine inanıyorum."
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Muğdat’ın menajeri: "Muğdat Çelik parayı değil armayı seçti" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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