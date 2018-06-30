Muğdat Çelik'in menajeri Erol Sökmen, 28 yaşındaki oyuncusunun parayı değil G.Saray'ı seçtiğini açıkladı. Sökmen transfer sürecini Radyospor'a anlattı: "Muğdat'ı birçok Anadolu takımı istedi. G.Saray'dan daha fazla para veren takımlar oldu. Ama söz verdiğimiz için o görüşmeleri yapmadık.



BAŞARILI OLACAK

Muğdat, G.Saray'ı istedi. Fatih Terim olduğu için bu transfer gerçekleşti. Akhisar'da sezon başında şans bulamamıştı. Orada ekstra çalışmalar yaptı. G.Saray'da da bunlara devam edecek. Oynayıp oynamaması teknik kadronun kararı. Ben Akhisar'daki başarısını burada da sürdüreceğine inanıyorum."