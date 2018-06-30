Galatasaray'a İnter'den Nagatomo müjdesi – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'a 'den müjdesi

    Galatasaray'a İnter'den Nagatomo müjdesi

    Aslan, devre arasında 'den kiraladığı 'nun bonservisini alabilmek için uzun bir süredir büyük çaba harcıyordu.

    Aslan, devre arasında 'den kiraladığı 'nun bonservisini alabilmek için uzun bir süredir büyük çaba harcıyordu. Beklenen müjde dün İtalyan basınından geldi. Ülkenin önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport, Cimbom'un, Milano kulübüyle 3 milyon euro karşılığında el sıkıştığını duyurdu.

    1. 30.6.2018
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