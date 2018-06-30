Galatasaray'a İnter'den Nagatomo müjdesi
Aslan, devre arasında İnter'den kiraladığı Nagatomo'nun bonservisini alabilmek için uzun bir süredir büyük çaba harcıyordu.
Aslan, devre arasında İnter'den kiraladığı Nagatomo'nun bonservisini alabilmek için uzun bir süredir büyük çaba harcıyordu. Beklenen müjde dün İtalyan basınından geldi. Ülkenin önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport, Cimbom'un, Milano kulübüyle 3 milyon euro karşılığında el sıkıştığını duyurdu.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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