Galatasaray'a İnter'den Nagatomo müjdesi

Aslan, devre arasında İnter'den kiraladığı Nagatomo'nun bonservisini alabilmek için uzun bir süredir büyük çaba harcıyordu. Beklenen müjde dün İtalyan basınından geldi. Ülkenin önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport, Cimbom'un, Milano kulübüyle 3 milyon euro karşılığında el sıkıştığını duyurdu.