Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United, İngiltere'nin Everton takımından Wayne Rooney'yi transfer etti.
DC United Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Rooney ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada transferin mali detaylarına yer verilmedi.
ABD basınında, Rooney'nin DC United'dan alacağı 13 milyon dolar maaş ile kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu olacağı öne sürüldü.
Everton altyapısından yetişen Rooney, 2004-2017 yıllarında Manchester United forması giydikten sonra eski takımına dönmüştü.
Geçen sezon Everton ile tüm kulvarlarda 40 maça çıkan İngiliz futbolcu, 11 gol attı.
- 29.6.2018 03:46
- Fenerbahçe antremanından görüntüler
- Galatasaray'da tarihi değişim! UEFA, 9 futbolcu ve müthiş rakam...
- Galatasaray Kalinic için Milan'a servet teklif etti!
- Samandıra'da Phillip Cocu rüzgarı! İşte maç maç Fenerbahçe analizi!
- Fenerbahçeli eski isim Terraneo'dan Galatasaray'a flaş e-mail! Rodrigues....
-
Bas Dost bonservis sorununu halledip Fenerbahçe'ye imza atacak
Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
-
Jack Wilshere'de işlem tamam! İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı tarih
Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
-
Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
Wayne Rooney, DC United'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.