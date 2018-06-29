Wayne Rooney, DC United'da – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    <a href="/index/wayne-rooney?id=a2054862-4f00-464e-b62d-f98f73cfa991" class="" rel="tag">Wayne Rooney</a>, <a href="/index/dc-united?id=406c4ba4-ab47-4f13-abac-0344eddc501a" class="" rel="tag">DC United</a>'da

    Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi , 'nin Everton takımından 'yi etti.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Rooney ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada transferin mali detaylarına yer verilmedi.

    ABD basınında, Rooney'nin 'dan alacağı 13 milyon dolar maaş ile kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu olacağı öne sürüldü.

    Everton altyapısından yetişen Rooney, 2004-2017 yıllarında forması giydikten sonra eski takımına dönmüştü.

    Geçen sezon Everton ile tüm kulvarlarda 40 maça çıkan İngiliz futbolcu, 11 gol attı.

    1. 29.6.2018 03:46
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