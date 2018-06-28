İlk resmi maçı Akhisar ile – Fotomaç – 28 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    İlk resmi maçı ile

    İlk resmi maçı Akhisar ile
    , yeni sezonda ilk resmi karşılaşmasını 5 Ağustos tarihinde oynayacak. Sarı-kırmızılı şampiyon armada, mücadelesinde 'da oynanacak maçta 'nın galibi ile karşı karşıya gelecek. 'de ise normal sezon 10 Ağustos tarihinde santra yapacak. Şampiyon Aslan'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşması ise 18 veya 19 Eylül'de olacak.
    1. 28.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk resmi maçı Akhisar ile haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN