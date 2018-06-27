Son şampiyon Galatasaray sahaya iniyor – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Son şampiyon sahaya iniyor

    Son şampiyon <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> sahaya iniyor

    'in 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan , yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

    'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde bir araya gelecek , 'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra ilk etap yurt dışı kampı için 'nin Zürih şehrine hareket edecek. Sarı-kırmızılıların ikinci kamp programı daha sonra belli olacak.

    Öte yandan 1-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan kampının tarihinde değişiklik olabileceği belirtildi.
    1. 27.6.2018 11:02
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