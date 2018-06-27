Son şampiyon Galatasaray sahaya iniyor
Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.
Öte yandan 1-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan İsviçre kampının tarihinde değişiklik olabileceği belirtildi.
- 27.6.2018 11:02
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
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MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
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İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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