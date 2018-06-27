Galatasaray'dan transfer operasyonu

REZAN ÇORLU (AS ROMA)

Ocak ayında adı geçen Rezan Çorlu da kiralıklar listesinde yer alıyor. Roma forması giyen Türk asıllı Danimarkalı oyuncu Rezan Çorlu o dönem yaptığı açıklamada Galatasaray'ın ilgisini ''Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duydum. Yazın da böyle bir konu vardı. Beni kiralamak istiyorlar. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz'' sözleriyle doğrulamıştı.



