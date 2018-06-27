Galatasaray'dan transfer operasyonu
REZAN ÇORLU (AS ROMA)
Ocak ayında adı geçen Rezan Çorlu da kiralıklar listesinde yer alıyor. Roma forması giyen Türk asıllı Danimarkalı oyuncu Rezan Çorlu o dönem yaptığı açıklamada Galatasaray'ın ilgisini ''Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duydum. Yazın da böyle bir konu vardı. Beni kiralamak istiyorlar. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz'' sözleriyle doğrulamıştı.
AHMED MUSA (LEICESTER CITY)
2016 yılında bonservisine yaklaşık 20 milyon euro ödenen Ahmed Musa, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde. Leicester, geçtiğimiz sezon Ahmed Musa'yı CSKA'ya kiralamıştı. İngiliz ekibinde düzenli forma şansı bulması zor olarak gösterilen Ahmed Musa bu sezonu da kiralık olarak başka bir takımda geçirebilir.
ADRIEN SILVA (LEICESTER CITY)
Leicester'a geçen sezon büyük umutlarla alınan en çok vasatı aşamayan bir performans sergileyip eleştiri oklarını üzerine çeken Adiren Silva da altermatif isimler arasında. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, mavi-beyazlı ekipte şans bulamayan Portekizli ismi kiralama yönetime gidebilir. Leicester da Silva'nın yeniden parlaması için kiralık göndermeye sıcak bakıyor. (Sporx)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.